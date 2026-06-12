Muere el famoso pintor británico David Hockney a los 88 años

Las piscinas iluminadas por el sol, los paisajes vibrantes de California y una constante búsqueda de nuevas formas de expresión definieron la trayectoria de David Hockney, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

El pintor británico falleció este jueves a los 88 años, informó su publicista Erica Bolton, dejando un legado que transformó el arte contemporáneo durante más de seis décadas.

Reconocido por su estilo colorido y por la capacidad de capturar la luz de manera distintiva, Hockney se convirtió en una figura central de la escena artística internacional desde la década de 1960. Sus obras, especialmente aquellas inspiradas en la vida cotidiana del sur de California, alcanzaron gran popularidad y se consolidaron como algunas de las imágenes más reconocibles del arte moderno.

De Bradford a la élite del arte mundial

Nacido el 9 de julio de 1937 en Bradford, al norte de Inglaterra, Hockney mostró interés por el arte desde temprana edad. Su formación en el Royal College of Art de Londres lo proyectó rápidamente dentro del panorama artístico británico, donde comenzó a llamar la atención incluso antes de concluir sus estudios.

Durante esos años desarrolló una propuesta visual influenciada por movimientos como el arte pop, el cubismo de Pablo Picasso y la tradición de los grandes paisajistas europeos. Con el paso del tiempo, construyó un lenguaje propio caracterizado por colores intensos, composiciones innovadoras y una mirada optimista sobre su entorno.

California marcó una etapa fundamental de su obra

Gran parte de su carrera estuvo ligada al sur de California, donde encontró inspiración en la arquitectura suburbana, las piscinas y la luz característica de Los Ángeles. Estas escenas dieron origen a algunas de sus pinturas más célebres y contribuyeron a convertirlo en una referencia del arte contemporáneo.

Años después regresó a Europa, donde encontró nuevos motivos creativos en los paisajes rurales de Yorkshire y Normandía. Su producción continuó evolucionando mediante la exploración de distintas técnicas, formatos y herramientas digitales.

El pintor retrató a Harry Styles en su estudio de Normandía el 1 de junio de 2022.

Un artista que nunca dejó de crear

Hockney enfrentó diversos problemas de salud durante sus últimos años, incluido un derrame cerebral menor en 2012 y una progresiva pérdida auditiva. Sin embargo, continuó trabajando de manera constante y defendiendo la creatividad como parte esencial de su vida.

"He sido pintor profesional durante 60 años. Sesenta años de levantarme todos los días y hacer exactamente lo que quiero hacer".

Sus obras alcanzaron precios récord en subastas y fueron exhibidas en algunos de los museos más importantes del mundo. Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más influyentes del arte británico, pero permanece una obra que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores.

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