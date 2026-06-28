Explicó que el mismo sucedió muy poco después del despegue del aeródromo de Nancy-Essey, por lo que allegados de las víctimas vieron el avión 'caer en picado'

Inicio / Internacional / Mueren 11 personas tras desplomarse una avioneta en Francia

Al menos 11 personas perdieron la vida este domingo luego de que una avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo se estrellara al este de Francia.

De acuerdo con el departamento de Meurthe y Mosela, se confirmó el deceso de las 11 personas, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

En declaraciones posteriores, el prefecto del departamento, Yves Seguy, detalló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente.

"Hay muchas víctimas a nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse".

Explicó que el mismo sucedió muy poco después del despegue del aeródromo de Nancy-Essey, por lo que allegados de las víctimas vieron el avión "caer en picado".

Tanto el ministro del Interior, Laurent Nuñez, como el de Transportes, Philippe Tabarot, estarán en breve en el lugar del siniestro, avanzó Seguy.

Fiscalía de París abre una investigación por el accidente de avioneta con 11 muertos

La sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París, una unidad judicial especializada en investigar catástrofes y accidentes con múltiples víctimas.

Investigaciones apuntan que se trata de pesquisas "de una particular complejidad técnica".

Asimismo, las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 han sido llamadas a intervenir para apoyar y acompañar a las familias de las víctimas.

La Fiscalía confirmó que los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, que eran los 11 ocupantes del aparato, perteneciente a un club de paracaidismo.