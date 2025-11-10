Mueren 75 personas en tiroteos registrados en Estados Unidos

Al menos 75 personas perdieron la vida y 145 resultaron heridas tras los ataques armados registrados durante este fin de semana en Estados Unidos.

De acuerdo con la base de datos Gun Violence Archive, se contabilizaron 192 tiroteos en 35 de los 51 estados que componen la Unión Americana, entre los que se destaca Texas, con al menos 19 agresiones armadas.

Le sigue Illinois y California con 15; New York con 13; Pennsylvania con 11 y Georgia con al menos una decena.

En tanto, las cinco ciudades que destacaron por su alto número de tiroteos son las siguientes:

Chicago - 12 ataques

Philadelphia - 9 ataques

Houston - 7 ataques

San Antonio - 6 ataques

Bronx y Detroit - 5 ataques, respectivamente

El número de víctimas en los ataques no rebasaron más de dos, por lo que la violencia entre los días 7 al 9 de noviembre debido a que se reportaron 75 personas sin vida.

El día más violento fue el viernes 7 de noviembre, al registrar 84 tiroteos con 29 personas sin vida y 61 heridas. En tan solo estos crímenes, 15 sospechosos fueron detenidos, dos heridos y siete abatidos.

La cifra de sospechosos fue 32 personas detenidas, ocho heridas y 11 abatidos, en el total de los 192 ataques registrados.

Comentarios