Mueren dos tras ataque con cuchillo y vehículo en Israel

Un atacante palestino embistió su vehículo a varios civiles y posteriormente apuñalara a una joven, dejando un saldo de dos personas muertas, informaron autoridades israelíes.

El ataque ocurrió en dos puntos

De acuerdo con la policía, el agresor arrolló primero a varias personas en la ciudad de Beit Shean, donde un hombre de 68 años perdió la vida y un adolescente resultó herido.

Tras huir del lugar, el atacante se dirigió a una carretera cercana, donde apuñaló mortalmente a una joven de 18 años.

Paramédicos confirmaron que ambas víctimas fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

El agresor fue abatido

Según el presidente de Israel, Isaac Herzog, el atacante se dirigía hacia la ciudad de Afula cuando fue neutralizado por un elemento de seguridad que abrió fuego para detenerlo.

Herzog expresó su consternación por lo ocurrido y afirmó que el país reforzará la vigilancia en esta zona fronteriza, considerada estratégica y de alta tensión.

Ordenan represalia militar en Cisjordania

Poco después del atentado, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó una respuesta inmediata contra la ciudad palestina de Qabatiya, en Cisjordania, de donde era originario el atacante.

“El ejército debe actuar con fuerza contra la infraestructura terrorista. Quien apoye o encubra estos actos pagará las consecuencias”, declaró Katz.

El ejército israelí comenzó a movilizar tropas en la zona como parte del operativo.

