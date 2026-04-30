Suman 2,586 muertos por ataques israelíes al sur de Líbano

El balance de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano asciende a los 2,586.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano, desde el inicio de la guerra del pasado 2 de marzo, también se registraron más de 8,000 personas heridas.

"El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril, es el siguiente: 2.586 fallecidos y 8.020 heridos."

Esta cifra se actualiza después de que el ministerio contabilizara diez muertes más desde ayer, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

El Ejército de Israel ordenó evacuar 15 aldeas cerca de Nabatieh, mientras han ido informando durante el día de la activación de interceptores contra drones del grupo Hezbolá que en uno de los casos ha llegado a impactar contra suelo israelí.

Israel ordena desalojar al menos 15 aldeas del sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este jueves desalojar quince aldeas cerca de Nabatieh, al sur de Líbano, mientras interceptan drones aparentemente pertenecientes al grupo Hezbolá.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adraee, aseguró que la última orden de desalojo corresponde a posibles actividades terroristas, por lo que pidió a la población que abandone las localidades y se traslade "a zonas abiertas a una distancia mínima de un kilómetro".



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