Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Nacional

Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis

El embajador estadounidense Ronald Johnson informó que las muertes por sobredosis en el país disminuyeron un 35% al cierre de 2025

  • 15
  • Abril
    2026

El embajador estadounidense Ronald Johnson informó que las muertes por sobredosis en el país disminuyeron un 35% al cierre de 2025, en comparación con el punto más alto de la crisis de drogas registrada desde 2023.

El diplomático atribuyó este descenso a la cooperación entre Estados Unidos y México, particularmente en acciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas sintéticas y desmantelar estructuras del crimen organizado.

Johnson subrayó que el trabajo conjunto entre ambos países ha sido determinante para contener el impacto de las drogas en territorio estadounidense.

“Esta cooperación salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida”, afirmó, al destacar que los esfuerzos coordinados han permitido golpear a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Una tendencia a la baja

Aunque no detalló cifras absolutas, el embajador señaló que la reducción representa un cambio significativo frente al pico de la epidemia, posicionándose como un indicador clave dentro de la estrategia de salud pública y seguridad.

El pronunciamiento se da en un contexto donde el combate al narcotráfico continúa siendo una prioridad en la agenda bilateral, especialmente ante el avance de sustancias sintéticas como el fentanilo.

Impacto en la relación bilateral

Las declaraciones de Johnson refuerzan la postura de Washington sobre la importancia de mantener una coordinación estrecha con México para enfrentar la crisis de sobredosis.

Además, colocan nuevamente en el centro del debate el papel de la colaboración internacional como herramienta para lograr resultados medibles en materia de seguridad y salud pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_marco_rubio_2e75dbc82a
Confirman primera conversación de paz entre Israel y Líbano
cuartoscuro_calor2_140251_1024x576_c7ad7af79a
Calor deja 2 muertes y más de 100 casos en México
H_Fp_QHZJXYA_Ao_IVT_c94f70f4be
Velasco y embajador de EUA acuerdan fortalecer cooperación
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×