Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis

El embajador estadounidense Ronald Johnson informó que las muertes por sobredosis en el país disminuyeron un 35% al cierre de 2025, en comparación con el punto más alto de la crisis de drogas registrada desde 2023.

El diplomático atribuyó este descenso a la cooperación entre Estados Unidos y México, particularmente en acciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas sintéticas y desmantelar estructuras del crimen organizado.

Johnson subrayó que el trabajo conjunto entre ambos países ha sido determinante para contener el impacto de las drogas en territorio estadounidense.

“Esta cooperación salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida”, afirmó, al destacar que los esfuerzos coordinados han permitido golpear a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Una tendencia a la baja

Aunque no detalló cifras absolutas, el embajador señaló que la reducción representa un cambio significativo frente al pico de la epidemia, posicionándose como un indicador clave dentro de la estrategia de salud pública y seguridad.

El pronunciamiento se da en un contexto donde el combate al narcotráfico continúa siendo una prioridad en la agenda bilateral, especialmente ante el avance de sustancias sintéticas como el fentanilo.

Impacto en la relación bilateral

Las declaraciones de Johnson refuerzan la postura de Washington sobre la importancia de mantener una coordinación estrecha con México para enfrentar la crisis de sobredosis.

Además, colocan nuevamente en el centro del debate el papel de la colaboración internacional como herramienta para lograr resultados medibles en materia de seguridad y salud pública.

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