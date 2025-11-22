Murieron 23 niños de desnutrición en un mes en Sudán

Casi dos docenas de niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición en un mes en el centro de Sudán, donde se ha centrado la feroz lucha entre el ejército del país y un grupo paramilitar, informó un grupo médico.

Las muertes de 23 niños en la región de Kordofán subrayan la deteriorada situación humanitaria en el país del noreste de África, donde la hambruna se está extendiendo después de más de 30 meses de una guerra devastadora.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares estalló en enfrentamientos abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes del país.

La devastadora guerra ha matado a más de 40,000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que esa cifra es un subregistro y que el número real podría ser muchas veces mayor. Ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas obligadas a huir de sus hogares, ha avivado brotes de enfermedades y ha llevado a partes del país a la hambruna.

Unas 370,000 personas habían sido llevadas a la hambruna en Kordofán y la región occidental de Darfur hasta septiembre, ya otros 3,6 millones de personas a un paso de la hambruna en las dos regiones, según expertos internacionales en hambre.

Muertes de niños se atribuyen a desnutrición severa y escasez de suministros

Las muertes de los niños se reportaron entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre en la ciudad sitiada de Kadugli y la localidad de Dilling, indicó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales que rastrea el conflicto.

El grupo subrayó el viernes por la noche que las muertes fueron un "resultado de desnutrición aguda severa y escasez de suministros esenciales" en las dos áreas, donde un bloqueo "impide la entrada de alimentos y medicamentos y pone en riesgo la vida de millas de civiles".

Kadugli, la capital de la provincia de Kordofán del Sur, es donde se declaró la hambruna a principios de este mes por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF). Las FAR han sitiado la ciudad de Kadugli durante meses, con decenas de millas de personas atrapadas al tiempo que el grupo intenta apoderarse de más territorio del ejército sudanés.

Dilling, también en Kordofán del Sur, ha experimentado supuestamente las mismas condiciones de hambre que Kadugli, pero la CIF no anunció hambruna allí debido a la falta de datos, explicó.

La lucha por el control de Kordofán se intensificó a principios de este año después de que el ejército expulsara a las FAR de Jartum. Desde entonces, el grupo paramilitar ha centrado sus recursos en Kordofán y la ciudad de el-Fasher, que era el último bastión militar en la extensa región de Darfur.

Las FAR expulsaron al ejército de el-Fasher a principios de este mes y obligaron a decenas de millas a huir a campamentos superpoblados para escapar de las atrocidades reportadas por la fuerza paramilitar, según grupos de ayuda y funcionarios de la ONU.

Combatientes de las FAR irrumpieron en el Hospital Saudí en la ciudad, matando a más de 450 personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los combatientes también fueron de casa en casa, matando a civiles y cometiendo agresiones sexuales, sostienen trabajadores de ayuda y residentes desplazados.

Continúa la desaparición de cadáveres en el-Fasher

Nuevas imágenes satelitales parecen mostrar los esfuerzos continuos de las FAR para deshacerse de cadáveres en ubicaciones en el-Fasher, informó el viernes el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Salud Pública de Yale.

El aparente intento de deshacerse de los cadáveres de las instalaciones del Hospital Saudí y en los alrededores de un complejo en el barrio de Daraja Oula se lleva a cabo en ubicaciones donde las FAR supuestamente cometieron asesinatos masivos cuando tomaron la ciudad a finales del mes pasado, declaró el HRL.

"La combinación del probable intento de deshacerse de los cuerpos mediante inmolación, la nula actividad de entierro tradicional y la nula actividad en el mercado plantea serias preocupaciones sobre la presencia de civiles y la sostenibilidad de la vida para aquellos que permanecen en el-Fasher", enfatizó el HRL.

El laboratorio agregó que es muy probable que la mayoría de los civiles que estaban en la ciudad antes del ataque de las FAR el 26 de octubre "hayan sido asesinados, hayan muerto, estén detenidos, se encuentren escondidos, hayan huido o de alguna otra manera no puedan moverse libremente".

Comentarios