Internacional

La tormenta Marta deja al menos cuatro muertos en Marruecos

Tres niños y un hombre de poco más de 30 años murieron en un coche que fue arrastrado en un pueblo a 270 kilómetros de la capital Rabat

  • 08
  • Febrero
    2026

Las inundaciones al norte de Marruecos, provocadas por la tormenta Marta, han dejado al menos cuatro muertos.

Tres niños —una niña y dos niños de entre 2 y 14 años— y un hombre de poco más de 30 años murieron en un coche que fue arrastrado en un pueblo cerca de Tetuán, a unos 270 kilómetros al norte de la capital Rabat, según un comunicado del Ministerio del Interior en el que citó a autoridades locales. Otra persona sigue desaparecida.

Autoridades locales indicaron que abrirán una investigación sobre lo sucedido.

Estas inundaciones fueron provocadas debido al sistema de tormentas "Marta", el cual tocó tierra en el país africano este fin de semana.

Durante su paso por Marruecos, el sistema de tormentas dejó caer 92 milímetros de lluvia en algunas ciudades del norte del país.

Días previos a la tormenta, otra, de nombre Leonardo, azotó el norte de África y la península ibérica.

Dicha tormenta causó en Marruecos el desbordamiento de presas y ríos, dañando viviendas y cultivos, provocando pequeños deslizamientos de tierra y obligando a más de 150,000 personas a evacuar.

En un giro positivo, el clima turbulento también ha asegurado al menos un año de suministro de agua potable para Marruecos y ha incrementado los recursos para el crucial sector agrícola del país, indicaron las autoridades, proporcionando alivio tras una sequía de varios años.


