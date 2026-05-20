Descarta Presidencia intervención de Trump en México rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no considera que Donald Trump tenga la intención directa de intervenir en México, aunque advirtió que existen actores políticos en Estados Unidos que buscan utilizar la relación bilateral con fines electorales rumbo a los próximos comicios en ese país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que México debe mantenerse atento ante cualquier intento de injerencia externa, especialmente en un contexto político marcado por las campañas estadounidenses.

“Sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí”, expresó.

Sheinbaum señaló que ciertos sectores políticos estadounidenses intentan colocar a México como tema de campaña de cara a las elecciones de noviembre.

“Como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones, en una visión muy electorera de algunos cuantos”, sostuvo.

“México no es piñata de nadie”

La jefa del Ejecutivo lanzó además un mensaje directo contra cualquier intento de presión política desde el extranjero y aseguró que el país no permitirá interferencias en sus decisiones internas.

“México no es piñata de nadie”, afirmó.

En ese sentido, rechazó que exista posibilidad de intervención en las elecciones intermedias de 2027 y remarcó que las decisiones políticas corresponden únicamente a los ciudadanos mexicanos.

“Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No. Aquí decide México, los mexicanos”, declaró.

Cabe señalar que las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de recientes posicionamientos de políticos y sectores conservadores estadounidenses que han endurecido el discurso sobre migración, seguridad y combate al narcotráfico en México rumbo al proceso electoral de Estados Unidos.

Defensa de la soberanía

La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que el momento político que atraviesa el país está marcado por la defensa de la soberanía nacional y por gobiernos que, aseguró, han dado resultados gracias al manejo honesto de los recursos públicos.

“Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados”, dijo.

Sheinbaum vinculó los programas sociales y las obras de infraestructura impulsadas por la llamada Cuarta Transformación con la política de austeridad y combate a la corrupción implementada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión para adultos mayores, pensión para discapacidad, becas, trenes, hospitales”, afirmó.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo referencia a administraciones pasadas y aseguró que actualmente existe un cambio en la manera de ejercer el gasto público.

“Por eso decimos: a ver qué pasó antes y qué pasa hoy”, expresó.

Por otra parte, Sheinbaum ha insistido en distintas ocasiones en que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo condiciones de respeto mutuo, cooperación y reconocimiento a la soberanía de ambos países, especialmente en temas relacionados con seguridad, migración y comercio.

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