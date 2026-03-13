Irán responde a Trump y defiende su derecho a jugar el Mundial

La Selección de futbol de Irán respondió con firmeza a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la conveniencia de que el equipo asiático participe en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

A través de sus redes sociales, el combinado iraní dejó claro que ya consiguió su lugar en la competencia y que ninguna decisión política puede apartarlo del torneo.

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“Nadie puede excluirnos del Mundial”

En un mensaje publicado en Instagram, la selección iraní defendió su derecho a disputar la Copa del Mundo y recordó que el organismo responsable del torneo es la FIFA.

“Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un evento internacional cuyo órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país”, señaló el equipo en su publicación.

El conjunto asiático subrayó que su clasificación fue obtenida en la fase eliminatoria y que el equipo logró el boleto tras una serie de resultados positivos.

Tensión tras comentarios del presidente estadounidense

La reacción surgió después de que Trump comentara en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida al torneo, aunque expresó dudas sobre su participación debido al contexto de seguridad derivado del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense sostuvo que no consideraba apropiado que el equipo participara “por su propia seguridad y vida”.

Sin embargo, la respuesta iraní fue directa y dejó entrever críticas hacia el país anfitrión.

“El único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de anfitrión pero no puede garantizar la seguridad de los equipos participantes”, indicó el mensaje.

Irán ya está clasificado al Mundial

La selección iraní consiguió su boleto para la próxima Copa del Mundo y disputará su cuarta fase final consecutiva del torneo más importante del futbol internacional.

En la fase de grupos quedó ubicada en el Grupo G, donde enfrentará a la Selección de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Su debut en la competencia está programado para el 16 de junio de 2026, en un torneo que se disputará en sedes repartidas entre los tres países organizadores.

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