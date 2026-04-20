'A estas alturas, nadie está jugando', afirma Trump

Luego de enviar a la delegación estadounidense a Pakistán para participar en las negociaciones con Irán, el presidente Donald Trump afirmó este lunes que "nadie está jugando".

De acuerdo con las declaraciones brindadas a un medio estadounidense, el mandatario republicano aseguró que sus delegados se encontrarán en Islamabad esta noche.

Declaró que la exigencia innegociable de Estados Unidos es que Irán abandone cualquier programa para obtener armas nucleares, aunque se mostró abierto a reunirse directamente con los líderes de Irán si las conversaciones avanzan satisfactoriamente.

"No tengo ningún problema en reunirme con ellos. Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, no tengo ningún problema en reunirme con ellos".

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

JD Vance viaja ya a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprendió viaje en dirección a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre la guerra con Irán.

Vance, quien lideró la delegación estadounidense en la primera ronda del pasado 11 de abril, que concluyó sin acuerdo para poner fin a la guerra, está acompañado del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno de Trump.

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