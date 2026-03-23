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Internacional

Israel afirma que EUA ve posible lograr objetivos con acuerdo

Aunque Benjamín Netanyahu dio a conocer este posible pacto, advirtió que sus ataques contra Irán y Líbano continuarán en la región

  • 23
  • Marzo
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que el presidente Donald Trump ve factible la posibilidad de "lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán".

"Hoy hablé con nuestro amigo el presidente Trump. El presidente Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales" detalló.

Sin embargo, advirtió que sus ataques iniciados hace aproximadamente un mes contra Irán y Líbano continuarán.

"Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hizbulá", agregó.

Estas palabras son las primeras pronunciadas por el primer ministro israelí, después de que Trump anunciara que empezaron con las negociaciones.

"Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hezbolá", agregó.

Esto ocurre después de que ordenaron posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar apertura a dichas conversaciones.

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

Irán niega diálogo con EUA y advierte que seguirá ofensiva

Autoridades iraníes negaron que existan conversaciones en curso con Estados Unidos, en respuesta al anuncio hecho por el presidente Donald Trump sobre supuestos avances diplomáticos.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, citó a un alto funcionario de seguridad para rechazar cualquier acercamiento.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán niega diálogo con EUA y advierte que seguirá ofensiva


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