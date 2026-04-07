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Internacional

Israel respetaría el alto el fuego entre EUA e Irán

Según una publicación del diario israelí Haaretz, el gobierno de Benjamín Netanyahu respetará dicho acuerdo entre Estados Unidos e Irán

  • 07
  • Abril
    2026

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua con Irán por las próximas dos semanas, el diario israelí Haaretz informó que el gobierno de Benjamín Netanyahu respetará dicho acuerdo.

En su publicación, el diario señala a "una fuente israelí" a quien no identificó y que aseguró que se "respetará el alto fuego con Irán", pese a las preocupaciones sobre dicho acuerdo.

El medio también aseguró que la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra" antes de la entrada en vigor de un alto el fuego.

Fue a través de su red social, Truth Social, que Donald Trump anunció que había decidido aplazar por dos semanas los ataques en contra de infraestructuras iraníes que había amenazado atacar este martes si Teherán no reabría el Estrecho de Ormuz.

Adicionalmente, anunció el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

Trump dijo que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento Israel no se ha pronunciado al respecto.


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