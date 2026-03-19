Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_19_at_5_33_48_PM_e4a45f36e7
Internacional

Reaparece Netanyahu; afirma estar 'protegiendo al mundo entero'

El primer ministro israelí reapareció en una conferencia en la que afirmó que Israel y EUA están 'protegiendo al mundo entero' mediante su ofensiva contra Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a aparecer en público durante una conferencia de prensa en la que afirmó que tanto su país como Estados Unidos están “protegiendo al mundo entero” mediante su ofensiva militar contra Irán.

Durante su intervención, sostuvo que las operaciones israelíes han reducido de forma considerable las capacidades militares iraníes, asegurando que Teherán ya no puede enriquecer uranio ni producir misiles balísticos, aunque no presentó evidencias que respalden esas declaraciones. “Estamos ganando, Irán está siendo diezmado”, afirmó.

Netanyahu explicó que el objetivo de la campaña es neutralizar las amenazas nucleares y de misiles balísticos iraníes antes de que queden protegidas en instalaciones subterráneas difíciles de atacar, así como generar un escenario que permita a la población iraní decidir su propio futuro.

También subrayó la cercanía en la coordinación con el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando que ambos comparten la misma visión. Rechazó como “noticias falsas” las versiones que indican que Israel habría empujado a Washington a involucrarse en el conflicto. “¿Alguien realmente cree que se puede decir al presidente Trump qué hacer? Vamos”, comentó.

El primer ministro aseguró que la comunicación entre ambos es constante y destacó el nivel de alineación alcanzado. “No creo que dos líderes hayan estado tan coordinados antes”, dijo, aunque aclaró que las decisiones finales corresponden al mandatario estadounidense.

Sobre la solicitud de Trump de evitar nuevos ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, Netanyahu confirmó haber recibido el mensaje, pero recalcó que la ofensiva contra el campo de gas South Pars fue una acción llevada a cabo únicamente por Israel y no precisó si acatará la petición de Washington en adelante.


Comentarios

Etiquetas:
publicidad

×