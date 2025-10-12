Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T122646_176_60c776b45b
Internacional

Netanyahu asegura que Israel encara desafíos de seguridad

A pesar de los retos, el primer ministro de Israel afirmó que su país también se encuentra ante grandes 'oportunidades'

  • 12
  • Octubre
    2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, al afirmar que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante "grandes oportunidades" sobre las que no dio más detalles.

"Sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Pero en este día, y espero que también en el periodo que viene, tengamos todas las razones para apartarlas", dijo en el comunicado.

A pesar del acuerdo de paz, el primer ministro aún no reconoce su responsabilidad por el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, lo que dio inicio al combate bélico contra el grupo palestino.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_concierto_el_tri_retraso_2494107aa4
Retrasan concierto de El Tri en CDMX tras caída de una pantalla
Whats_App_Image_2025_10_12_at_7_34_05_PM_50fdb54f6d
Seguridad del neoloneses es prioridad innegociable: Miguel Flores
escena_david_villalpando_90d95733e7
David Villalpando vuelve a la TV con nuevo proyecto infantil
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
finanzas_bancos_cibanco_1837d9c013
Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco
finanzas_empleo_e8451fcd07
Manufactureras de exportación cruzan fronteras y crecen 12% en NL
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T123455_560_08fb9b8e77
Regulación de emociones; Claves para ser feliz
publicidad
×