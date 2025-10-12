Netanyahu asegura que Israel encara desafíos de seguridad

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, al afirmar que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante "grandes oportunidades" sobre las que no dio más detalles.

"Sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Pero en este día, y espero que también en el periodo que viene, tengamos todas las razones para apartarlas", dijo en el comunicado.

A pesar del acuerdo de paz, el primer ministro aún no reconoce su responsabilidad por el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, lo que dio inicio al combate bélico contra el grupo palestino.

Comentarios