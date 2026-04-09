Netanyahu anuncia negociación con Líbano para desarmar a Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benajmín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar al grupo palestino Hezbolá.

De acuerdo con un comunicado emitido por su oficina, el alto funcionario israelí busca establecer "relaciones pacíficas".

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", afirmó Netanyahu.

Estos anuncio llegan después de que Pakistán reiterara que el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán también abarca al Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las violaciones del alto el fuego tendrán una fuerte respuesta, pues Líbano forma parte de la tregua.

La reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sigue en el aire, después del establecer acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

Aunque el presidente de Estados Unidos arremete contra los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), su secretario general, Mark Rutte, aseguró este jueves que "casi sin excepción" los miembros de la Alianza están cumpliendo con las peticiones de apoyo de Estados Unidos en la guerra en Irán, aunque reconoció que algunos fueron algo "lentos" en su respuesta.

Rutte enfrenta arduo desafío mientras Trump arremete contra OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado Atlántico-Norte (OTAN), Mark Rutte, superó una nueva prueba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde que lanzó la guerra, Trump ridiculizó a los aliados de Estados Unidos calificándolos de “cobardes”, ha arremetido contra la alianza al calificarla como "un tigre de papel".

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