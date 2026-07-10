Niño escapó sonámbulo de casa y apareció muerto en estanque

La policía local señaló que el caso ha sido transferido a la división de investigación correspondiente para esclarecer los hechos

Una intensa búsqueda terminó en tragedia este viernes tras confirmarse el hallazgo sin vida de Jackson S. Georgari, un menor de 10 años que falleció tras caer en un estanque luego de haber salido de su hogar en un presunto episodio de sonambulismo.

El menor había sido reportado como desaparecido desde los últimos minutos previos a la medianoche del jueves 9 de julio. Tras recibir la alerta de la familia, el Departamento de Policía de Kansas City emitió de inmediato un reporte de búsqueda detallando que el pequeño vestía una camiseta y shorts de color gris.

Movilización masiva de rescate

Las labores de localización se extendieron durante varias horas e involucraron un despliegue coordinado en el que participaron el Departamento de Bomberos de Kansas City (KCFD), los departamentos de policía de localidades vecinas como Gladstone, Riverside y North Kansas City, además del equipo especializado de búsqueda y rescate MO KAN.

Lamentablemente, poco después del mediodía del viernes, las autoridades locales confirmaron el trágico desenlace a través de sus canales oficiales:

“Poco después del mediodía de hoy, los agentes que rastreaban la zona encontraron a Jackson inconsciente en un estanque cerca de Briarcliff Village, en North Mulberry. El personal de bomberos y rescate inició de inmediato maniobras de reanimación, pero, por desgracia, se certificó su fallecimiento en el lugar”, informó la institución.

Descartan indicios delictivos

La policía local señaló que el caso ha sido transferido a la división de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. No obstante, adelantaron de manera preliminar que no se observaron señales ni indicios que sugieran la comisión de algún delito en contra del menor.

“El médico forense determinará la causa y la manera de la muerte al concluir su investigación”, precisó el reporte policial.

Un antecedente similar

Jackson S. Georgari, quien medía 1.42 metros y pesaba cerca de 36 kilos, no contaba con un problema médico formalmente diagnosticado según las autoridades, pero su familia conocía bien su tendencia a caminar dormido.

Esta no era la primera vez que se enfrentaban a una emergencia de este tipo. De acuerdo con los reportes, tiempo atrás el infante ya había logrado salir de su casa bajo las mismas condiciones de sonambulismo en la ciudad de San Diego, California.

En aquella ocasión, el incidente concluyó a salvo luego de que un vecino se percatara de la situación y llamara al número de emergencias 911.

El trágico desenlace ha provocado una profunda consternación entre los habitantes de la comunidad de Kansas City, quienes a través de redes sociales han volcado sus mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia afectada.