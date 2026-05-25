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Coahuila

Muere niño atropellado mientras iba en bicicleta

El menor de 9 años falleció tras ser embestido en Monclova; el caso generó indignación y llamados a reforzar la seguridad vial

  • 25
  • Mayo
    2026

La ciudad de Monclova volvió a vestirse de luto tras registrarse la muerte de un niño de nueve años que fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por calles del sector oriente de la capital acerera.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo sobre la avenida Revolución Mexicana, cerca de la colonia Tierra y Esperanza y de los campos deportivos Garibay, donde rápidamente se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Este hecho se suma a otra tragedia infantil ocurrida recientemente en el municipio, generando consternación entre la población y preocupación por la seguridad de los menores tanto en espacios públicos como en actividades recreativas. Habitantes de Monclova señalaron la importancia de reforzar la vigilancia y el cuidado de niñas y niños en calles, paseos familiares, escuelas y zonas de tránsito vehicular para prevenir accidentes fatales.

Tras el percance, elementos de tránsito y corporaciones de seguridad realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, vecinos y familiares lamentaron profundamente la pérdida del menor y reiteraron el llamado a conductores y padres de familia para extremar precauciones y fomentar una mayor cultura de prevención en la ciudad.


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