La mandataria federal abordará el fenómeno de 'El Niño' y las medidas que tomarán sobre el caso Ismael 'El Mayo' Zambada

Inicio / Nacional / Fenómeno de 'El Niño', soberanía y desarme: Mañanera 9 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves "La Conferencia del Pueblo" donde abordará el fenómeno de "El Niño" y las medidas que tomarán sobre el caso "El Mayo" Zambada.

A continuación te presentamos los puntos más importantes que resaltaron tanto la mandataria federal como los miembros de su gabinete.

'Todo lo que hagamos por desarmar de manera pacífica es salvar una vida'

Previo al evento "Sí al Desarme, Sí a la Paz", la mandataria federal afirmó que estas acciones sirven para "pacíficar" el país, debido a que se entregan instrumentos que pueden "provocar una muerte".

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas, enfatizó que estas acciones se efectúan en colaboración con la Iglesia Católica para que los ciudadanos se sientan "en confianza".

Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley: Sheinbaum

Ante los casos sobre el exdirector de Pemex acusado de agredir a su esposa, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que "ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley".

"Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas".

Mientras que los comentarios realizados por Gerardo Fernández Noroña se relacionan con la violencia política de género, por lo que se analizarán los hechos a través de las autoridades correspondientes.

Mantendrán relaciones diplomáticas debido a que irían contra agencias estadounidenses

Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrían las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, debido a que sus denuncias serían ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales para esclarecer lo sucedido en cada una de las muertes de los connacionales en su territorio.

"Nuestra pretención con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente a las fiscalías [...] sino ir directamente por la vía penal".

Buscarán alertar sobre fenómenos meteorológicos a través de celulares

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscarán prevenir a la ciudadanía sobre fenómenos naturales a través de alertas en celulares con el "Protocolo de Alerta Común".

En colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, se buscará prever por medio de diversos tipos de información antes y durante la llegada del fenómeno natural, tal y como lo hacen en materia sismológica.

Destacó que solo Estados Unidos y Chile cuentan con este tipo de sistema de alerta en América.

Liberarán moscas estériles para enfrentar la propagación del gusano barrenador en Tamaulipas

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo anunció que comenzarán en Tamaulipas con la liberación de moscas estériles para enfrentar la propagación del gusano barrenador.

Por su parte, el secretario Roberto Velasco dio a conocer que la planta dedicada a producir esta mosca que mantenía el control del gusano barrenador dejó de operar debido a que se registraron décadas sin casos.

"La idea es que se libere esta mosca y se libere del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve".

La idea es que se produzca la mosca, se traslade hacia Tamaulipas para comenzar su dispersión a lo largo de tres semanas.

Suiza tiene interés en que se actualice el tratado

Tras su reunión con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, la mandataria federal afirmó que tienen interés por modernizar el tratado comercial.

"Vamos a empezar a trabajar en ello dentro del marco del Plan México, pero relación hay con todos los países".

Anunció que la próxima semana recibirá al presidente de Panamá, mientras que en septiembre lo hará con su homólogo de Corea del Sur.

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El fin no justifica los medios: Sheinbaum sobre 'El Mayo' Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó las incongruencias que giran en torno a las declaraciones de las autoridades estadounidenses en torno a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.

"El problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del exembajador.

El asunto aquí es que si hubo una violación a la soberanía porque repito, el fin no justifica a los medios".

Mencionó que estos hechos fueron planteados a la Fiscalía, no solo por la captura ilegal de Ismael "El Mayo" Zambada, sino por los hechos que se derivaron de la misma.

"También lo que eso significó en México, porque no solo cometen la violación a la soberanía, sino lo que pasó posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo por ellos".

Consideró que existieron omisiones por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Relaciones Exteriores da a conocer medidas legales para responder al caso del migrante mexicano fallecido

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer las medidas legales para responder por los hechos ocurridos durante los operativos del ICE donde se registraron la muerte de mexicanos, siendo la más reciente el deceso de Lorenzo Salgado este martes.

Relaciones Exteriores solicitará apoyo a Fiscalía General de la República para presentar denuncias contra quien resulte responsable de las autoridades por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. Enviarán cartas de desistimiento a centros de detención por las condiciones violatorias de derechos humanos que derivaron en la muerte de 17 connacionales. Solicitarán protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de aquellos mexicanos que sean retenidos en los centros de detención de Estados Unidos. Exigirán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas la protección de connacionales.

Se esperan lluvias intensas para 2026 y 2027 por "El Niño"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el fenómeno de "El Niño" se espera que llegue con gran intensidad este año y el próximo

"Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México, hacia finales del año. Y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes".

Además, aseguró que se prevé que el próximo año se tenga una temporada de sequuía.

CNPC detalla despliegues ante temporada de lluvias

La coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, destacó los operativos que se despliegan durante la temporada de lluvias en México.

Mencionó que se instalarán 16 puestos de comando encabezados por los respectivos gobernadores de las entidades costeras, con el fin de analizar las zonas de riesgo a partir de la proximidad de ríos y arroyos.

Instó a la ciudadanía a mantener las calles limpias para evitar devastadoras inundaciones.

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales para el océano Pacífico

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, anunció que se espera que el fenómeno natural de 'El Niño' se fortalecerá entre septiembre y octubre.

Se explicó que se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales para el océano Pacífico y el Atlántico podría presentar entre 11 y 15.

"No quiere decir que todo estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación pero muchos se van a alejar de la costa y muchos probablemente se acerquen".

Explicó que el nombre de "El Niño" se origina por los descubridores de este fenómeno natural, quienes eran pescadores de la costa de Perú y asociaron que su pico más fuerte ocurría en diciembre, por lo que lo relacionaron con el "Niño Jesús".

Se espera que en el mes de septiembre las lluvias se encuentren dentro del promedio.