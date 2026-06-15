Obama duda que pacto con Irán mejore acuerdo previo

Barack Obama también se unió a la lista de quienes tienen sus dudas sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de 100 días de conflicto en Medio Oriente.

Y es que durante una entrevista para ABC News, el expresidente estadounidense dejó ver sus dudas sobre el acuerdo alcanzado por la Administración de Donald Trump, pues no cree que sea "significativamente diferente" o simplemente mejor que el que se realizó durante su mandato.

"Es dudoso que cualquier acuerdo que surja vaya a ser significativamente diferente o [representar] una mejora significativa con respecto al acuerdo que teníamos en primer lugar y por el que habíamos trabajado durante mucho tiempo antes de que nosotros, Estados Unidos, nos retiráramos de él", dijo en un extracto de la entrevista difundida este lunes.

Esta declaración se une a la realizada por el político un día antes de que Trump confirmara el pacto durante el programa Good Morning America.

En dicho programa, Obama dijo tener la esperanza de que los bombardeos terminen y que la "gente común deje de sufrir las consecuencias de la guerra".

Además, recalcó la necesidad de "explorar la diplomacia y agotar las posibilidades" antes de entrar en un conflicto bélico.

Por último, y sin hacer mención a Trump, dijo: Uno pensaría que ya habríamos aprendido la lección, pero parece que de vez en cuando tenemos que volver a aprenderla.

Fue este domingo cuando Washington y Teherán declararon que el documento del acuerdo de paz entre ambos países ya está terminado, y que la firma oficial de este será este viernes 19 de junio en Suiza.

Con esto, se ponen fin a semanas intensas de negociaciones, las cuales parecían tener avances mínimos.

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