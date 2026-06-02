Ola de calor castiga a Marruecos con temperaturas de 44 grados

Marruecos inició junio bajo una intensa ola de calor que mantiene en alerta a gran parte del país, con temperaturas que alcanzarán entre 40 y 44 grados en diversas regiones del sur y sureste, informó la Dirección General de la Meteorología (DGM).

De acuerdo con el organismo, las condiciones extremas persistirán durante gran parte de la semana, mientras que otras zonas del interior registrarán valores de entre 35 y 40 grados.

Las únicas regiones que se mantendrán con temperaturas relativamente moderadas serán las zonas costeras, donde la influencia de la brisa marina ayudará a contener el ascenso de los termómetros.

Fuertes vientos complican las condiciones climáticas

Además del calor extremo, el país enfrenta un temporal de viento que ha generado condiciones adversas en el mar y obligó a las autoridades a emitir restricciones para actividades recreativas en las playas.

Las fuertes rachas han alterado significativamente el estado del océano Atlántico, por lo que las autoridades recomendaron evitar el ingreso al mar en numerosos puntos de la costa durante este martes y miércoles.

En las playas del sur, como Mirleft, El Ouatia y Tarfaya, fue colocada la bandera negra, que indica prohibición total para ingresar al agua debido al riesgo extremo.

Por su parte, destinos turísticos como Agadir, Essaouira y Casablanca operan bajo bandera roja, mientras que únicamente algunas zonas del norte mantienen bandera amarilla, que permite actividades acuáticas bajo precaución.

Pronostican tormentas y tolvaneras

La Dirección General de la Meteorología también advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos aislados en sectores montañosos del Alto Atlas.

A ello se suman fuertes ráfagas de viento en regiones del interior y del sur del país, donde podrían registrarse tolvaneras y reducción de visibilidad debido al levantamiento de polvo.

Los especialistas señalaron que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables durante los próximos días y que las temperaturas podrían aumentar nuevamente hacia el fin de semana, especialmente en el norte y centro del territorio marroquí.

La actual ola de calor se suma a una serie de episodios similares que afectaron a Marruecos durante todo el mes de mayo.

En las últimas semanas, el país permaneció bajo constantes alertas meteorológicas de nivel naranja debido a las altas temperaturas registradas en distintas regiones.

Ahora, el inicio de junio mantiene un escenario similar, aunque con avisos amarillos activos en varias zonas del territorio, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones climáticas y recomiendan a la población extremar precauciones ante el calor intenso y los fenómenos asociados.

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