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CDMX activa alerta amarilla por temperaturas de hasta 32 grados

La Ciudad de México enfrentará una nueva ola de calor con temperaturas de 32 grados, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

  • 05
  • Mayo
    2026

La Ciudad de México enfrentará una nueva ola de calor a partir de este martes 5 de mayo y hasta el viernes 8, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con la dependencia capitalina, este fenómeno ocurre apenas días después de una onda cálida previa registrada entre el 25 y el 30 de abril, lo que mantiene condiciones de calor persistente en la capital del país.

Temperaturas elevadas y radiación UV

En su comunicado, la SGIRPC detalló que durante estos días se prevé un ambiente caluroso en la mayor parte de la ciudad, acompañado de cielo parcialmente nublado, altos niveles de radiación ultravioleta y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.

Asimismo, se activó una alerta amarilla para la tarde del martes en 10 de las 16 alcaldías, debido al incremento en las temperaturas.

Recomendaciones a la población

Ante el aumento del calor, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Evitar la exposición prolongada al sol
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • Usar bloqueador solar
  • Beber abundantes líquidos
  • Vestir ropa ligera y de colores claros
  • Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra

También se pidió evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas favorecen su descomposición.

La dependencia capitalina subrayó la importancia de prestar especial atención a personas en situación de mayor riesgo, como bebés, niñas y niños, adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.

El llamado incluye mantenerse atentos a signos de deshidratación o golpe de calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.


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