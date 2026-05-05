CDMX activa alerta amarilla por temperaturas de hasta 32 grados

La Ciudad de México enfrentará una nueva ola de calor a partir de este martes 5 de mayo y hasta el viernes 8, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con la dependencia capitalina, este fenómeno ocurre apenas días después de una onda cálida previa registrada entre el 25 y el 30 de abril, lo que mantiene condiciones de calor persistente en la capital del país.

Hoy se prevé ambiente muy #caluroso y con alto índice de #RadiaciónUV; cielo mayormente nublado, #lluvias ligeras dispersas con posible caída de granizo y actividad eléctrica.



🌡#TemperaturaMáxima: 30 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 18 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/1wIh9Tk3mV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

Temperaturas elevadas y radiación UV

En su comunicado, la SGIRPC detalló que durante estos días se prevé un ambiente caluroso en la mayor parte de la ciudad, acompañado de cielo parcialmente nublado, altos niveles de radiación ultravioleta y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.

Asimismo, se activó una alerta amarilla para la tarde del martes en 10 de las 16 alcaldías, debido al incremento en las temperaturas.

Recomendaciones a la población

Ante el aumento del calor, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar la exposición prolongada al sol

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Usar bloqueador solar

Beber abundantes líquidos

Vestir ropa ligera y de colores claros

Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra

También se pidió evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas favorecen su descomposición.

Ante el pronóstico de #TemperaturasAltas para esta semana, ten presentes las siguientes recomendaciones para protegerte y prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/W7TVOR0TAd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

La dependencia capitalina subrayó la importancia de prestar especial atención a personas en situación de mayor riesgo, como bebés, niñas y niños, adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.

El llamado incluye mantenerse atentos a signos de deshidratación o golpe de calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

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