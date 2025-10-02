OMS confirma al menos 400 muertes por malnutrición en Gaza

Al menos 400 personas perdieron la vida a causa de la desnutrición que se sufre en Franja de Gaza, incluido un centenar de niños.

Alrededor de 80 menores tienen alrededor de cinco años, según informó el esponsable de la Organización Mundial de la Salud en Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Sólo cuatro centros para atender estos problemas se encuentran activos. El organismo enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectadis.

Las continuas órdenes de desalojo también impiden atender a los afectados. Cabe destacar que este territorio fue declarado en hambruna desde hace dos meses, la cual, ha sido agravada por más de medio año de bloqueos casi completo para impedir la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

