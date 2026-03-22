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Internacional

Deja ataque a hospital en Sudán al menos 64 personas fallecidas

La OMS ha documentado que más de 2 mil personas han muerto en ataques contra instalaciones médicas desde el inicio de la guerra

  • 22
  • Marzo
    2026

Al menos 64 personas murieron, entre ellas 13 niños, tras un ataque contra un hospital en la región de Darfur, en Sudán, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hecho ocurrió el viernes en el Hospital Universitario Al Daein, ubicado en Darfur Oriental, donde además se reportaron al menos 89 personas heridas y la infraestructura médica quedó fuera de servicio.

Ataque deja hospital inoperante

De acuerdo con el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el ataque impactó directamente al hospital, afectando su capacidad de atención en una zona ya golpeada por la violencia.

La destrucción del centro médico ha dejado sin servicios de salud a la población local, en medio de una crisis humanitaria que se agrava con el paso de los días.

Señalamientos cruzados por el ataque

Tras lo ocurrido, las Fuerzas de Apoyo Rápido responsabilizaron al ejército sudanés del bombardeo contra el hospital.

Sin embargo, el ejército negó su participación en el ataque, aunque dos funcionarios militares señalaron que se llevó a cabo una operación en la zona con el objetivo de atacar una comisaría cercana. Ambos hablaron bajo condición de anonimato.

Conflicto armado agrava crisis en Sudán

Sudán enfrenta una guerra interna desde abril de 2023, cuando una disputa de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido derivó en un conflicto armado a gran escala.

De acuerdo con cifras de la ONU, la violencia ha dejado más de 40 mil personas fallecidas, aunque organizaciones humanitarias advierten que el número real podría ser mayor.

La OMS ha documentado que más de 2 mil personas han muerto en ataques contra instalaciones médicas desde el inicio de la guerra, lo que refleja el impacto directo del conflicto en el sistema de salud.

El ataque al hospital en Darfur se suma a una serie de incidentes que han afectado centros médicos, personal sanitario y pacientes, en medio de un escenario de violencia prolongada en el país africano.


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