El organismo indicó que se está llevando a cabo un estudio en el que participan 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad

Inicio / Internacional / OMS declara concluido el brote de hantavirus surgido en crucero

Luego de que la última persona contagiada finalizara su cuarentena, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio este jueves por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer que más de 650 contactos fueron detectados.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios".

Aunque el brote concluyó, la organización seguirá en contacto y colaborando con gobiernos y otras entidades para "profundizar nuestro conocimiento de este brote y del virus en general".

OMS afirma que se lleva a cabo un estudio para comprender el desarrollo del hantavirus

El organismo indicó que se está llevando a cabo un estudio en el que participan 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que ayudará al desarrollo de pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas para futuros brotes.

Tedros agradeció a los países que apoyaron la respuesta al brote en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional: Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, el Reino Unido.

Tedros agradeció a los países que apoyaron la respuesta al brote en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional: Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica y Reino Unido.