OMS descarta alarma global por brote de hantavirus en crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, en el Atlántico, no representa un riesgo para la población general y pidió evitar el pánico, pese a que el incidente ha dejado tres personas fallecidas y un paciente británico en estado grave trasladado a Sudáfrica.

La oficina regional para Europa del organismo indicó que ya trabaja con los países involucrados para coordinar evacuaciones médicas, fortalecer investigaciones epidemiológicas y evaluar el alcance real del brote, subrayando que la situación se atiende con sentido de urgencia, pero sin señales de amenaza masiva.

OMS insiste en que el riesgo sigue siendo bajo

Henri Kluge, director regional de la OMS para Europa, afirmó que la respuesta internacional está basada en evidencia científica y coordinación entre sistemas de salud.

“El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje”, señaló el funcionario, al destacar que este episodio debe verse como una llamada de atención sobre la importancia de la vigilancia sanitaria internacional, no como una emergencia de contagio generalizado.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica poco frecuente, generalmente asociada al contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

Aunque en circunstancias excepcionales puede producirse transmisión entre personas, este tipo de contagio sigue siendo raro. Sin embargo, cuando ocurre, puede derivar en cuadros graves, especialmente síndromes respiratorios severos.

La OMS explicó que el caso del crucero representa precisamente una situación atípica, razón por la que se activaron protocolos especiales de vigilancia, atención médica y rastreo de contactos.

El barco afectado, el MV Hondius, partió el 20 de marzo desde Ushuaia, Argentina, para realizar viajes de exploración en regiones polares como el Ártico y la Antártida.

Lee aquí la nota completa: Posible brote de hantavirus en crucero dejó tres muertos

Tras detectarse los casos, las autoridades sanitarias internacionales intensificaron la cooperación para contener cualquier posible expansión del virus y garantizar atención inmediata a pasajeros y tripulación potencialmente expuestos.

OMS refuerza vigilancia y combate desinformación

Además de la respuesta médica, la OMS emitió lineamientos preventivos y materiales informativos para reducir la desinformación y evitar reacciones de pánico.

El organismo recordó que mantiene estrategias de “Una sola salud”, un enfoque que integra salud humana, vigilancia ambiental y monitoreo de reservorios animales, especialmente roedores, para prevenir brotes futuros.

Hantaviruses are zoonotic viruses that naturally infect rodents and are occasionally transmitted to humans.



WHO factsheet on #hantavirus https://t.co/iRNXmhlJsd pic.twitter.com/SFp3FIDLpZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 4, 2026

También continúa fortaleciendo capacidades de laboratorio, comunicación de riesgos, detección temprana y actualización de protocolos internacionales para diagnóstico, tratamiento y prevención.

Aunque el brote del MV Hondius ha generado atención internacional por tratarse de un entorno cerrado como un crucero, la OMS insiste en que la situación permanece contenida y no representa una amenaza de expansión comunitaria.

Comentarios