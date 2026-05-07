OMS pide a EUA y Argentina reconsiderar salida por hantavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este jueves que espera que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida del organismo internacional ante el actual brote de hantavirus que ha encendido las alertas sanitarias en distintas regiones.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, Tedros insistió en que las enfermedades infecciosas requieren cooperación internacional y advirtió que los virus no reconocen fronteras ni diferencias políticas.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, señaló.

La OMS mantiene cooperación con ambos países

Pese a la salida formal de ambas naciones, el titular de la OMS aseguró que la relación técnica y el intercambio de información continúan activos tanto con Washington como con Buenos Aires.

“Las cosas siguen igual que antes”, afirmó Tedros al explicar que el organismo sigue proporcionando información epidemiológica y colaboración técnica para contener el brote.

Además, subrayó que la misión de la OMS incluye proteger también a la población estadounidense y argentina, independientemente de las decisiones políticas adoptadas por sus gobiernos.

“Nuestra misión es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo”, dijo.

El responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas reflexionó sobre la importancia de mantener mecanismos multilaterales de salud pública, especialmente frente a brotes internacionales.

Tedros sostuvo que cualquier vacío en la cooperación global termina favoreciendo la propagación de enfermedades infecciosas.

“La seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”, expresó. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, añadió.

Estados Unidos dejó oficialmente la OMS

La salida de Estados Unidos de la OMS se hizo oficial el pasado 22 de enero, un año después de que el gobierno estadounidense anunciara su decisión de abandonar el organismo.

Sin embargo, Tedros recordó que Washington aún mantiene pendientes contribuciones financieras obligatorias, requisito necesario para completar plenamente el proceso de desvinculación.

La salida estadounidense representó un fuerte golpe financiero para la organización, ya que el país aportaba cerca del 20 por ciento de su presupuesto total.

Argentina también formalizó su retiro

En el caso de Argentina, el procedimiento de salida concluyó formalmente el pasado 17 de marzo.

No obstante, todavía se espera un pronunciamiento oficial durante la próxima asamblea anual de la OMS, programada para iniciar el 18 de mayo en Ginebra.

Comentarios