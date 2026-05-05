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Internacional

OMS evaluará crucero con brote de hantavirus frente a Cabo Verde

Epidemiólogos de la OMS evaluarán este martes a las 147 personas a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus

  • 05
  • Mayo
    2026

Un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisará este martes la situación sanitaria a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus que ya suma siete casos, incluidos tres fallecimientos.

La embarcación permanece fondeada frente a Cabo Verde, luego de que las autoridades de ese país le negaran el acceso a sus puertos ante el riesgo sanitario.

Lee la nota completa: Posible brote de hantavirus en crucero dejó tres muertos

Evaluación clave para definir ruta y repatriación

El Ministerio de Sanidad de España informó que sostuvo una reunión con la OMS para coordinar la intervención, cuyo objetivo será determinar el estado de salud de las 147 personas a bordo, identificar posibles nuevos contagios y clasificar los contactos de riesgo.

A partir de este diagnóstico, se tomará una decisión sobre el destino del buque y la eventual repatriación de pasajeros y tripulación.

“Será un equipo de epidemiólogos de la OMS quien evalúe la situación para decidir qué ruta seguirá el buque”, indicó el Gobierno español en un comunicado, en el que no se descarta ninguna opción, incluida una escala en las Islas Canarias.

España no tomará decisiones sin datos epidemiológicos

Aunque la OMS ha planteado la posibilidad de que el crucero se dirija a territorio español, las autoridades han optado por la cautela.

“Hemos hecho saber que no se adoptará ninguna decisión hasta contar con los datos epidemiológicos”, subrayó el Ministerio de Sanidad, que insiste en que cualquier medida dependerá de los resultados de la inspección.

Siete casos y tres fallecimientos confirmados

De acuerdo con la OMS, el brote ha afectado hasta ahora a siete personas, de las cuales dos han sido confirmadas por laboratorio.

Entre los casos se encuentran los tres fallecidos, lo que ha elevado la preocupación internacional.

Cabe señalar que el hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores o sus excrementos, y puede provocar cuadros graves en humanos.

Mientras tanto, el MV Hondius permanece a la espera de instrucciones, con sus pasajeros bajo observación médica.


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