Internacional

ONG critica a Venezuela por no revelar lista de excarcelados

El Parlamento aprobó el pasado jueves, el proyecto de ley de amnistía. Se espera que sea evaluado en un segundo y último debate

  • 08
  • Febrero
    2026

Espacio Público, Organización No Gubernamental dedicada a la libre expresión, criticó que el Gobierno de Venezuela continúe sin revelar la lista de excarcelados ante el proceso de liberaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 03 de enero.

"El Gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar las listas oficiales de los excarcelados, y esto hace que crezca la opacidad y se genere un daño profundo en las familias de los detenidos. En ellas hay revictimización y la reparación de justicia se ve lejana", manifestó la organización.

De acuerdo con la agencia EFE, indicó que "el método o patrón usado es que van excarcelando por cuentagotas", por lo que, añadió, la "angustia y la desesperación ha crecido en los familiares, quienes se han dispuesto en campamentos en las cárceles" desde hace un mes, a la espera de que sus parientes sean liberados.

Asimismo, solicitó que se "cierren las causas judiciales, que se les dé libertad plena a todos y que se desmantele realmente el sistema represivo".

Casi 400 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según coalición opositora

Alrededor de 391 presos políticos han sido liberados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según menciona el conteo de la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática.

"Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos", reiteró el bloque opositor.

Activistas exigieron la liberación de los presos políticos, en un contexto en el que el Parlamento promete aprobar una ley de amnistía para estos detenidos, una propuesta del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

El Parlamento venezolano aprobó el pasado jueves, el proyecto de ley de amnistía, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate, que será entre el martes y viernes de la próxima semana.

