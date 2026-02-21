Al menos 379 presos políticos solicitan amnistía en Venezuela

La reciente aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela activó al menos 379 solicitudes para acogerse a sus beneficios, según informaron autoridades, mientras organismos de derechos humanos verifican las primeras excarcelaciones derivadas de la normativa.

El Parlamento aprobó el jueves la nueva ley, que busca la liberación masiva de personas detenidas por motivos políticos, incluidos dirigentes opositores, sindicalistas, activistas, estudiantes, académicos y periodistas.

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la ley, Jorge Arreaza, informó que la Fiscalía presentó solicitudes de amnistía para un total de 379 personas y que las liberaciones se realizarían entre viernes y sábado.

De acuerdo con la legislación, el sistema de justicia dispone de 15 días para concretar las excarcelaciones.

Verificación de ONG

El vicepresidente de la organización Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que hasta ahora se han registrado “algunos liberados” en el estado Barinas, aunque el proceso de verificación continúa.

La ley excluye a personas condenadas por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, calificó como “discriminatorio e inconstitucional” dejar fuera a militares presos y perseguidos políticos.

Gobierno apuesta por el diálogo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que la ley busca impulsar el diálogo y reparar las heridas de la confrontación política acumulada desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han pedido que la amnistía se aplique a todos los prisioneros por motivos políticos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó 459 excarcelaciones de detenidos por razones políticas entre el 8 de enero y el 20 de febrero, en medio de un proceso que sigue bajo escrutinio de la sociedad civil.

El impacto final de la medida dependerá de la rapidez y alcance con que se concreten las liberaciones en las próximas semanas.

