ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela

Foro Penal, Organización No Gubernamental aseguró este lunes que, aún quedan más de 600 presos políticos detenidos, a pesar de que 444 ya fueron liberados desde el pasado mes de enero.

444 excarcelaciones de presos políticos hemos verificado desde el 8 de enero de 2026. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 16, 2026

El abogado Alfredo Romero acudió al sitio en apoyo a estas personas, quienes también están encadenadas, y para brindar asistencia legal.

Romero indicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía "ni siquiera dónde se encontraban" recluidos.

ONG no considera excarcelaciones

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.

El pasado 8 de febrero, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue puesto en libertad este domingo luego de permanecer más de ocho meses en prisión, en un caso que su entorno y diversas organizaciones han señalado como una detención de carácter político.

Guanipa, cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba recluido en una instalación en Caracas desde finales de mayo de 2025, su liberación ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones que ha generado atención dentro y fuera de Venezuela por la situación de personas consideradas presos políticos.

