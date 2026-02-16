Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
Internacional

ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela

El abogado Alfredo Romero acudió al sitio en apoyo a estas personas, quienes también están encadenadas, y para brindar asistencia legal

  • 16
  • Febrero
    2026

Foro Penal, Organización No Gubernamental aseguró este lunes que, aún quedan más de 600 presos políticos detenidos, a pesar de que 444 ya fueron liberados desde el pasado mes de enero.

El abogado Alfredo Romero acudió al sitio en apoyo a estas personas, quienes también están encadenadas, y para brindar asistencia legal.

Romero indicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía "ni siquiera dónde se encontraban" recluidos.

ONG no considera excarcelaciones 

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.

El pasado 8 de febrero, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

Líder venezolano Juan Pablo Guanipa es liberado de prisión 

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue puesto en libertad este domingo luego de permanecer más de ocho meses en prisión, en un caso que su entorno y diversas organizaciones han señalado como una detención de carácter político.

juan-pablo-guanipa.jpg

Guanipa, cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba recluido en una instalación en Caracas desde finales de mayo de 2025, su liberación ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones que ha generado atención dentro y fuera de Venezuela por la situación de personas consideradas presos políticos.

También te recomendamos: Líder venezolano Juan Pablo Guanipa es liberado de prisión 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

juan_pablo_guanipa_cb55d8a62c
Líder venezolano Juan Pablo Guanipa es liberado de prisión
ong_lista_expresos_venezuela_4802328c4b
ONG critica a Venezuela por no revelar lista de excarcelados
venezuela_presos_politicos_6a999d9267
ONG confirma liberación de 20 presos políticos en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte
Whats_App_Image_2026_02_17_at_7_28_01_PM_2cb7caeabf
Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy
inter_talibanes_9e2c0abde5
Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×