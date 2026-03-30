Masacre en Haití deja al menos 70 muertos, según ONG

Al menos 70 personas perdieron la vida y 30 resultaron heridas a causa de la masacre desatada este domingo por el grupo armado "Gran Grif" al norte de Puerto Príncipe, Haití.

El ataque perpetrado por el grupo armado ocurrió alrededor de las 03:00 horas, luego de que los presuntos delincuentes bloquearon las principales carreteras.

Según el director de la Organización No Gubernamental "Collectif Défenseurs Plus" informó que alrededor de 50 casas incendiadas y más de 6,000 personas desplazadas fueron parte de las consecuencias de este ataque.

A través de redes sociales circularon diversos videos en los que muestran cómo miembros de la banda alardean de su atrocidad mientras disparan por todas partes en la zona invadida.

Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y más de 30 resultaron heridas en #Haití en un ataque perpetrado por el grupo criminal "Gran Grif" contra la comunidad de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, capital del país… pic.twitter.com/Z5AcJYld17 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 30, 2026

Autoridades afirman que son 16 las víctimas fallecidas en masacre de Haití

A pesar de los registros publicados por esta ONG, las autoridades de Haití aseguraron que en el ataque murieron al menos 16 personas y que otras 10 resultaron heridas.

"Los policías finalmente intervinieron, pero antes de eso, las bandas ya habían matado a 16 personas, herido a otras diez e incendiado varias casas", señaló la institución sin más detalles.

Aseguraron que las agresiones fueron neutralizadas, por lo que la situación se encuentra bajo control. Sin embargo, los habitantes del área afectada aseguran que fueron las propias pandillas las que se retiraron.

La Policía agregó que continúa sus operaciones "con el objetivo de perseguir a los bandidos que huyen y garantizar la seguridad de las personas que viven en la zona".

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