Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_se_reunira_secretaria_general_onu_turismo_cff97edf3e
Nacional

Presidenta se reunirá con secretaria general de ONU Turismo

La Secretaría de Turismo enmarcó la visita en una coyuntura inédita de liderazgo femenino debido a que ambas son las primeras mujeres en su cargo

  • 02
  • Abril
    2026

El Gobierno de México anunció este jueves que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas Turismo, Shaikha Al Nowais, luego de ganar la sede del Cuarto Congreso de Turismo Deportivo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, enmarcó la visita en una coyuntura inédita de liderazgo femenino, al destacar la coincidencia de la primera presidenta de México con la primera mujer al frente de ONU Turismo.

Afirmó que ya trabajan en ese encuentro entre distintas autoridades, que se realizará en el Palacio Nacional, así como que se buscó un encuentro previo con motivo del Tianguis Turístico.

A la par de la visita, Rodríguez Zamora añadió que la dependencia trabaja el turismo comunitario como uno de los ejes de la agenda, con la idea de desarrollar proyectos vinculados al Congreso y llevar prosperidad a destinos donde aún no llega el tema.

México gana sede a Estados Unidos y Canadá

Desde la iniciativa privada, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, afirmó que el congreso tendrá protocolo de jefes de Estado, por lo que intervienen varias dependencias, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De la Torre detalló que México obtuvo la sede tras competir con Estados Unidos y Canadá con una candidatura conjunta del Gobierno y el sector privado, requisito que daba mayor peso a la propuesta.

A su juicio, aseguró que el mayor valor del congreso no está en el volumen de asistentes, sino en los liderazgos del turismo deportivo que estarán presentes, así como en la capacidad de generar relaciones, alianzas y negocios alrededor del evento.

El evento se celebrará del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, oriente de la capital, con una audiencia prevista de 400 participantes mexicanos e internacionales, entre ministros, organismos internacionales, líderes empresariales, federaciones deportivas y expertos de más de 30 países.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
5hbr5b_96001adc14
Mexicana líder en el primer título nacional femenil de UCLA
crece_7_uso_del_credito_entre_mexicanos_alza_tarejtazo_2ace11b1f9
Crece 7% uso del crédito entre mexicanos; apuestan al tarjetazo
publicidad

Últimas Noticias

nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×