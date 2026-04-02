Presidenta se reunirá con secretaria general de ONU Turismo

El Gobierno de México anunció este jueves que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas Turismo, Shaikha Al Nowais, luego de ganar la sede del Cuarto Congreso de Turismo Deportivo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, enmarcó la visita en una coyuntura inédita de liderazgo femenino, al destacar la coincidencia de la primera presidenta de México con la primera mujer al frente de ONU Turismo.

Afirmó que ya trabajan en ese encuentro entre distintas autoridades, que se realizará en el Palacio Nacional, así como que se buscó un encuentro previo con motivo del Tianguis Turístico.

A la par de la visita, Rodríguez Zamora añadió que la dependencia trabaja el turismo comunitario como uno de los ejes de la agenda, con la idea de desarrollar proyectos vinculados al Congreso y llevar prosperidad a destinos donde aún no llega el tema.

México gana sede a Estados Unidos y Canadá

Desde la iniciativa privada, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, afirmó que el congreso tendrá protocolo de jefes de Estado, por lo que intervienen varias dependencias, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De la Torre detalló que México obtuvo la sede tras competir con Estados Unidos y Canadá con una candidatura conjunta del Gobierno y el sector privado, requisito que daba mayor peso a la propuesta.

A su juicio, aseguró que el mayor valor del congreso no está en el volumen de asistentes, sino en los liderazgos del turismo deportivo que estarán presentes, así como en la capacidad de generar relaciones, alianzas y negocios alrededor del evento.

El evento se celebrará del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, oriente de la capital, con una audiencia prevista de 400 participantes mexicanos e internacionales, entre ministros, organismos internacionales, líderes empresariales, federaciones deportivas y expertos de más de 30 países.

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