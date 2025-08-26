Padre de Miguel Uribe Turbay toma su lugar y dice no tener miedo

El padre del precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay lanzó el martes su aspiración presidencial para continuar con el legado político de su hijo asegurando que no tiene miedo de ser atacado por los mismos violentos que lo balearon en un mitín en campaña en junio del que no sobrevivió.

“Estoy conciente de los riesgos y peligros que enfrento. Sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo”, dijo Miguel Uribe Londoño, de 72 años, acompañado de decenas de simpatizantes, incluidos concejales, líderes comunales y congresistas que sostenían pequeñas banderas de Colombia. “Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar.... ustedes serán derrotados”.

Uribe Londoño habló a la prensa desde una plaza del Congreso ubicada frente al palacio presidencial en Bogotá, donde hay una elevada seguridad permanente con policías, incluyendo antimotines y perros antiexplosivos.

“De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia y la violencia... Quiero transformar su martirio en esperanza”, aseguró.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos de planear y ejecutar el crimen, incluido un menor que habría disparado el arma, mientras buscan determinar a los autores intelectuales. El gobierno ha señalado como principal hipótesis la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uribe Londoño prometió que su campaña se centrará en recuperar la seguridad en Colombia, tras los recientes actos de violencia.

“Hoy anuncio mi cand1idatura presidencial porque creo en un destino distinto... un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”, señaló Uribe Londoño en el mismo atril que pertenecía a la campaña de su hijo y que aún tiene el eslogan de su campaña: Miguel Uribe, todo por Colombia.

Uribe Londoño es un político conservador que llegó al Consejo de Bogotá y al Senado en 1990. Ahora entrará a disputar la candidatura presidencial del partido Centro Democrático con cuatro aspirantes más que incluyen las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y el senador Andrés Guerra.

Se trata de una campaña aún en ciernes hacia las elecciones presidenciales de mayo de 2026 en la que no hay punteros claros, pero sí una amplia baraja de aspirantes de todas las orillas políticas.

El fallecimiento de Uribe Turbay, de 39 años, luego de permanecer en cuidados intensivos dos meses en el hospital conmocionó a un país que no enterraba a un aspirante presidencial hace tres décadas, alertando sobre los riesgos de seguridad en época electoral cuando se acercan las elecciones legislativas y de presidencia en 2026.

Uribe Turbay era un destacado opositor del gobierno de Gustavo Petro, primero de izquierda en Colombia, quien ha dicho que nunca ha intentado atacar a sus opositores y pidió diligencia en la investigación del ataque.

Comentarios