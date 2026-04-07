Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
pakistan_solicita_trump_aplazar_ultimatum_b8e4a176b9
Internacional

Pakistán solicita a Trump extender el ultimátum dos semanas

A través de redes sociales, el primer ministro pakistaní instó a Estados Unidos e Irán a avanzar de manera constante y decidida

  • 07
  • Abril
    2026

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes extender el ultimátum impuesto a Irán por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de redes sociales, el primer ministro pakistaní instó a Estados Unidos e Irán a avanzar de manera constante y decidida.

"Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto en curso en Medio Oriente avanzan de manera constante, firme y decidida, con el potencial de lograr resultados sustanciales en un futuro próximo. Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, solicita a sus hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante un período equivalente de dos semanas como gesto de buena voluntad. Asimismo, instamos a todas las partes en conflicto a que observen un alto el fuego en todo el territorio durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la finalización definitiva del conflicto, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región." 

El primer ministro paquístaní, cuyo Gobierno está actuando como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que su petición llega en un momento en el que "los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se está librando en Medio Oriente avanzan de forma constante, firme y decidida, y podrían dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_13_59_PM_c1ac64b693
Trump critica a la OTAN en reunión con Mark Rutte
EH_UNA_FOTO_12_d5857e868c
Escala Trump tensión con OTAN por conflicto con Irán
Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street sube tras sesión de rebote por alto el fuego EUA-Irán
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_08_225129_3af12579d1
Abren módulo de afiliación IMSS en zona sur de Tamaulipas
comerciantes_2_b4e860e3d5
Ventas crecen en Mercado Santander por vacaciones de Semana Santa
5216ab04_2c83_465a_ace6_39c4255a2c9a_48e8a72b9c
Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×