Pakistán solicita a Trump extender el ultimátum dos semanas

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes extender el ultimátum impuesto a Irán por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de redes sociales, el primer ministro pakistaní instó a Estados Unidos e Irán a avanzar de manera constante y decidida.

"Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto en curso en Medio Oriente avanzan de manera constante, firme y decidida, con el potencial de lograr resultados sustanciales en un futuro próximo. Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, solicita a sus hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante un período equivalente de dos semanas como gesto de buena voluntad. Asimismo, instamos a todas las partes en conflicto a que observen un alto el fuego en todo el territorio durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la finalización definitiva del conflicto, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región."

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

El primer ministro paquístaní, cuyo Gobierno está actuando como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que su petición llega en un momento en el que "los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se está librando en Medio Oriente avanzan de forma constante, firme y decidida, y podrían dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

Comentarios