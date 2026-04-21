JD Vance retrasa viaje clave para negociar con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, retrasó este martes su viaje previsto a Pakistán, donde encabezaría la delegación estadounidense en negociaciones clave con Irán, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y definiciones estratégicas.

La Casa Blanca confirmó que el funcionario permanecía en Washington al mediodía participando en reuniones adicionales de política exterior, sin detallar los motivos del cambio de agenda.

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Negociaciones en un momento crítico

El viaje de Vance tenía como objetivo liderar conversaciones indirectas con Irán en Pakistán, país que funge como canal diplomático en medio de la compleja relación entre Washington y Teherán.

Las negociaciones buscan establecer un marco preliminar para un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní, uno de los temas más sensibles en la política internacional de la última década.

Entre los principales puntos en discusión destacan el alcance del enriquecimiento de uranio por parte de Irán y el destino de sus reservas de material nuclear, cuestiones que han sido históricamente motivo de fricción con Occidente.

Opciones sobre la mesa

De acuerdo con reportes, Estados Unidos ha planteado diversas alternativas que van desde exigir el abandono total del enriquecimiento de uranio hasta permitir un programa civil limitado bajo supervisión internacional.

En ese escenario, el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica sería clave para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo.

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También se analizan propuestas como la creación de un consorcio multinacional para el enriquecimiento con fines civiles o el traslado de reservas de uranio a un tercer país.

Otro eje de las conversaciones gira en torno a posibles incentivos económicos para Irán, incluyendo la liberación parcial de activos congelados por sanciones estadounidenses, así como una eventual integración económica con países del Golfo.

Sin embargo, estas opciones enfrentan resistencia dentro del propio gobierno estadounidense, donde sectores de línea dura presionan para evitar concesiones significativas.

El presidente Donald Trump ha insistido en que cualquier nuevo acuerdo debe superar al alcanzado en 2015 durante la administración de Barack Obama.

Tensión militar latente

En paralelo a las negociaciones, el Pentágono mantiene sobre la mesa posibles acciones militares, incluyendo una eventual reanudación de bombardeos, aunque funcionarios han señalado que no es una decisión inminente.

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Estados Unidos conserva una fuerte presencia militar en Medio Oriente, mientras que recientes declaraciones de Trump, incluyendo amenazas contra infraestructura iraní, han elevado la tensión.

Irán, por su parte, ha defendido su derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, rechazando algunas de las propuestas estadounidenses.

Las conversaciones han sido encabezadas por un reducido grupo de funcionarios, entre ellos Vance, el asesor Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff.

Del lado internacional, Pakistán ha desempeñado un papel clave como intermediario, facilitando el diálogo entre ambas partes.

El retraso del viaje ocurre tras varios días de declaraciones contradictorias por parte de Trump, quien aseguró recientemente que Irán había aceptado condiciones clave, afirmación que fue desmentida por autoridades iraníes.

Además, el mandatario advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos podría intensificar acciones militares, lo que añade incertidumbre al proceso.

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