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Internacional

Estados Unidos inicia diálogo con Irán en Pakistán

La delegación encabezada por J.D. Vance busca acuerdo para frenar el conflicto y garantizar seguridad en el Estrecho de Ormuz

  • 11
  • Abril
    2026

La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, llegó este sábado a Islamabad para iniciar conversaciones directas con representantes de Irán, con el objetivo de acordar una hoja de ruta que permita poner fin al conflicto en la región.

El grupo estadounidense aterrizó en la base aérea de Nur Khan, en las afueras de la capital paquistaní, en aviones separados, de acuerdo con fuentes de seguridad.

La visita forma parte de las denominadas “Conversaciones de Islamabad”, facilitadas por el gobierno de Pakistán.

Delegaciones de alto nivel y recepción oficial

Además de Vance, la delegación estadounidense incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

A su llegada, fueron recibidos por el viceprimer ministro y canciller paquistaní Ishaq Dar, el jefe del Estado Mayor del Ejército Syed Asim Munir y el ministro del Interior Syed Mohsin Raza Naqvi.

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Posteriormente, fueron trasladados a la denominada “Zona Roja”, donde se desarrollarán las negociaciones.

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El gobierno paquistaní expresó su expectativa de que ambas partes sostengan un diálogo constructivo y reiteró su disposición para facilitar una solución duradera al conflicto.

Irán llega con su propia delegación de alto nivel

La delegación iraní arribó la noche del viernes y está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf.

También participan el ministro de Exteriores Abas Araqchí, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Akbar Ahmadian y el gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati.

La llegada de Vance se produce con un mandato claro de Donald Trump: exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y obtener garantías sobre el programa nuclear iraní.

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Washington ha advertido que, de no alcanzarse un acuerdo, podría reanudarse la ofensiva militar en un plazo de dos semanas.

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“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano. Si intentan engañarnos, encontrarán un equipo negociador poco receptivo”, advirtió Vance.

Trump endurece postura previo al diálogo

Horas antes del encuentro, Donald Trump afirmó que Irán se encuentra “militarmente derrotado” y aseguró que el Estrecho de Ormuz será reabierto “con ellos o sin ellos”.

“Si no hay acuerdo, seremos capaces de terminar con esto de una manera u otra”, sentenció el mandatario, subrayando la presión que rodea estas բանակցaciones clave para la estabilidad regional.


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