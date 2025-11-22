Papa acepta renuncia de obispo español investigado por abuso

El papa León XIV aceptó este sábado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años, quien está bajo investigación eclesiástica por presunto abuso sexual contra un exseminarista en la década de 1990.

Es la primera destitución de un obispo acusado de abuso durante el pontificado del nuevo papa.

En un breve comunicado, el Vaticano anunció la renuncia sin mencionar motivos. Aunque Zornoza había presentado su dimisión al cumplir 75 años, esta no fue aceptada hasta después de que El País revelara que un tribunal eclesiástico investigaba acusaciones de abuso cuando Zornoza era un joven sacerdote en Getafe.

Según el diario, el exseminarista afirmó en una carta al Vaticano que el obispo lo manoseó y dormía con él entre los 14 y 21 años, además de haberlo persuadido para recibir tratamiento psiquiátrico para “curar” su homosexualidad.

La diócesis de Cádiz negó las acusaciones, pero confirmó que la investigación está a cargo de la Rota de Madrid y que Zornoza coopera mientras recibe tratamiento por un cáncer agresivo.

El caso se suma al escrutinio creciente sobre abusos dentro de la Iglesia española.

Una investigación oficial en 2023 estimó que las víctimas podrían ser cientos de miles, mientras que el informe presentado por la propia Iglesia en 2024 reconoció 728 abusadores desde 1945 y abrió la puerta a compensaciones económicas.

Por ahora, el Vaticano no ha nombrado un administrador temporal para la diócesis de Cádiz.

