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Internacional

León XIV acepta la renuncia anticipada del arzobispo de Moscú

El papa León XIV aceptó la renuncia de Paolo Pezzi como arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de la Madre de Dios de Moscú

  • 02
  • Mayo
    2026

El papa León XIV aceptó la renuncia de Paolo Pezzi como arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de la Madre de Dios de Moscú, poniendo fin a casi dos décadas de liderazgo católico en una de las jurisdicciones más delicadas para la Santa Sede.

La decisión fue confirmada este sábado por el Vaticano mediante su boletín oficial, aunque inicialmente no detalló las causas específicas de la salida.

Una renuncia antes de lo previsto

Pezzi, de 65 años, deja el cargo una década antes de la edad habitual para presentar la renuncia episcopal, establecida en 75 años por el derecho canónico.

Posteriormente, la propia archidiócesis explicó que la decisión se enmarca en el artículo 401 del Código de Derecho Canónico, que contempla la renuncia por enfermedad o una causa grave que limite la capacidad de ejercer plenamente el ministerio pastoral.

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El religioso italiano, miembro del Movimiento Comunión y Liberación, fue nombrado por Benedicto XVI en 2007 y desde entonces encabezó la principal estructura de la Iglesia católica en territorio ruso, en un contexto históricamente complejo por las relaciones entre Roma, el Estado ruso y la Iglesia ortodoxa.

Nikolai Dubinin asume de forma provisional

En lugar de designar de inmediato a un nuevo arzobispo, León XIV nombró como administrador apostólico “sede vacante” al obispo auxiliar ruso Nikolai Dubinin.

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Esta figura garantiza continuidad administrativa y pastoral mientras el Vaticano evalúa el nombramiento definitivo.

La archidiócesis de Moscú tiene una relevancia especial para la diplomacia religiosa del Vaticano, dada su posición en un país de mayoría ortodoxa y en medio de tensiones internacionales crecientes.

Cualquier cambio en su liderazgo suele interpretarse también desde una dimensión geopolítica y ecuménica.


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