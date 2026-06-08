Papa León XIV exige respeto a migrantes frente Parlamento Español

El papa León XIV pidió el lunes un respeto a los migrantes y al derecho internacional durante su discurso rendido ante el Parlamento de España.

El pontífice de origen estadounidense afirmó que hacía falta una "renovación moral” en los parlamentos y en la vida pública para garantizar el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, incluidos los migrantes, los no nacidos y los más vulnerables.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”, dijo León.

Este tipo de discursos frente a las legislaturas extranjeras son poco frecuentes, ya que pueden implicar el reconocimiento de un líder religioso.

El papa Francisco se dirigió a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en 2015, y Benedicto XVI habló ante el Bundestag de su natal Alemania en 2011.

Aunque muchos españoles aún se identifican como católicos, la práctica religiosa ha caído con fuerza en medio de tendencias de secularización observadas en otros países que antes eran firmemente cristianos.

León XIV pide paz durante intercambio de ataques en Medio Oriente

Este discurso del sumo pontífice se produjo mientras Israel e Irán intercambiaban ataques, donde se amenazaba con arrastrar a Medio Oriente a una guerra de gran escala.

“La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”, afirmó.

Lamentó que se incrementaran los impuestos en la defensa a medida que los países afrontan la amenaza que representa Rusia y la guerra con Ucrania, así como las amenazas del gobierno de Trump de reducir su apoyo financiero y militar.

“Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, señaló.

Reiteró su exigencia de una “vigilancia ética rigurosa” de los sistemas de armas automatizados creados por la inteligencia artificial “para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana”.

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