Trump acusa al papa León XIV de avalar armas nucleares para Irán

La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano escaló nuevamente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera contra el papa León XIV por su postura en torno al conflicto con Irán y el desarrollo de armas nucleares.

Desde el Despacho Oval, el mandatario fue tajante al fijar su posición:

“Le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra”.

Acusaciones directas al pontífice

Trump insistió en que el líder de la Iglesia católica ha mostrado una postura permisiva frente a la posibilidad de que Irán desarrolle armamento nuclear, algo que calificó como inaceptable.

El señalamiento se suma a una serie de declaraciones cruzadas entre ambos líderes, que han evidenciado diferencias profundas en materia de política exterior y seguridad internacional.

Cabe recordar que el papa León XIV, primer pontífice estadounidense en la historia, había criticado previamente la retórica del mandatario republicano, calificando de “inaceptable” la amenaza de “acabar con toda una civilización” en el contexto de la guerra contra Irán.

La respuesta de Trump no se hizo esperar, al calificar al pontífice como “débil” y “pésimo en política exterior”, lo que marcó un punto álgido en la relación bilateral.

En medio del desencuentro, el presidente estadounidense generó controversia al difundir en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que se representaba como Jesucristo, lo que provocó críticas de sectores de la comunidad católica.

Días después, el papa optó por bajar el tono al asegurar que no teme a la administración Trump ni tiene interés en prolongar el debate.

Visita clave al Vaticano

El nuevo episodio ocurre en la víspera de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Roma, donde se prevé que busque recomponer la relación con el Vaticano y dialogar con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rubio ha descartado que el viaje esté motivado por el conflicto entre Trump y el papa, y adelantó que abordará temas como la ayuda humanitaria en Cuba y la libertad de culto en África, áreas en las que el Vaticano ha tenido un papel mediador.

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