Papa León XIV visita la Mezquita Azul sin momento de oración

León XIV visitó la Mezquita Azul en Estambul sin realizar oración, a diferencia de sus antecesores, gesto que generó explicaciones del Vaticano

El papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, durante su tercer día de actividades en Turquía.

A diferencia de sus predecesores, el pontífice no se detuvo a orar en el recinto islámico.

El muecín Askin Musa Tunca, quien acompañó al líder de la Iglesia católica, relató que inicialmente le informaron que el papa tendría un momento de oración.

Sin embargo, al preguntarle directamente si deseaba un espacio de alabanza, León XIV respondió que prefería únicamente recorrer el lugar.

Acompañado por Ali Erbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet), León XIV se convirtió en el cuarto papa en ingresar a una mezquita y el tercero en hacerlo en la de Sultan Ahmed, siguiendo los pasos de Benedicto XVI y Francisco.

Se esperaba un momento de recogimiento mirando hacia la Meca, como realizaron Benedicto XVI y Francisco, pero el pontífice declinó la invitación.

“Se le explicó que ésta era la casa de Alá y que podía tener un momento de alabanza, pero dijo que estaba bien así”, señaló el muecín.

El papa recorrió el recinto durante unos 20 minutos, descalzo como marca la tradición islámica, mientras admiraba los mosaicos azules de Iznik que dan nombre al lugar.

Tras la visita, el Vaticano emitió una declaración para aclarar la postura del pontífice.

“El papa León XIV ha vivido la mezquita en silencio, en espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto del lugar y de la fe de quienes rezan allí”, señaló la oficina de prensa de la Santa Sede.

La Mezquita Azul: la mezquita más importante de Estambul

La Mezquita Azul, construida en el siglo XVII y ubicada frente a Hagia Sophia, es una de las joyas arquitectónicas del mundo islámico.

Su edificación generó polémica por sus seis minaretes, considerados en su momento un desafío a La Meca, que respondió añadiendo otro minarete a su propia mezquita.

La tradición papal de ingresar a mezquitas comenzó con Juan Pablo II, quien hizo historia en 2001 al entrar a la de Damasco.

Años después, Benedicto XVI y Francisco protagonizaron momentos de oración silenciosa en Sultan Ahmed, gestos que fueron interpretados como avances en el diálogo interreligioso.

La decisión de León XIV de no orar marca una diferencia respecto a sus antecesores, aunque el Vaticano insistió en que la visita se realizó en un ambiente de respeto y contemplación.


