Internacional

Papa recibe las credenciales del nuevo embajador de Trump

El papa León XIV recibió este sábado las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Francis Burch

  • 13
  • Septiembre
    2025

El papa León XIV recibió este sábado las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Francis Burch, designado por el presidente Donald Trump, informó la Santa Sede.

El acto, celebrado en el Palacio Apostólico, marca el inicio oficial de la misión de Burch, cuatro meses después de la elección del primer papa estadounidense de la historia.

Burch, líder del grupo conservador ‘CatholicVote’, fue nombrado por Trump el 20 de diciembre de 2024. El expresidente destacó que es "un católico devoto y padre de nueve hijos" con un historial de liderazgo en la defensa de la comunidad católica en EE. UU.

El Vaticano, centro estratégico de la diplomacia mundial, sigue de cerca conflictos como la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. En los últimos meses, León XIV ha recibido a líderes como Volódimir Zelenski e Isaac Herzog y mantuvo comunicación con Vladimir Putin para promover la paz en Ucrania.

Burch llega en un momento clave para las relaciones internacionales y la diplomacia vaticana, tras 40 años de vínculos entre Washington y el Vaticano.


Comentarios

