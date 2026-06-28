Paraguay despliega rescatistas para apoyar a Venezuela

Los militares paraguayos se sumarán a delegaciones de rescatistas de países vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil, además de otros equipos internacionales

Paraguay enviará a Venezuela un contingente de 32 militares especializados en búsqueda y rescate para sumarse a las labores humanitarias tras los dos terremotos que dejaron severas afectaciones, miles de heridos y comunidades enteras bajo emergencia.

El despliegue fue anunciado por el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, quien explicó que la instrucción fue emitida por el presidente Santiago Peña y que el personal pertenece a la Fuerza Aérea Paraguaya.

Paraguay enviará militares especializados en rescate

De acuerdo con González, el grupo está integrado por efectivos con entrenamiento en operaciones de búsqueda de personas y rescate entre estructuras colapsadas, una de las tareas más urgentes tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles en Venezuela.

"Estamos coordinando el envío de 32 efectivos de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), especializados en búsqueda y rescate, esa es la orden del presidente", señaló el ministro.

Hasta el momento no se ha precisado la fecha exacta del viaje, aunque el Ministerio de Defensa indicó que la comitiva permanecerá en territorio venezolano de forma indefinida, mientras su apoyo sea requerido para las labores humanitarias.

Coordinación internacional para apoyar a Venezuela

El traslado del contingente paraguayo se coordina con el Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de integrarse a una operación conjunta con otros países que han enviado personal y capacidades de emergencia.

Los militares paraguayos se sumarán a delegaciones de rescatistas de países vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil, además de otros equipos internacionales que ya trabajan en las zonas más afectadas.

Según el ministro de Defensa, los 32 efectivos están "muy bien entrenados" para participar en búsquedas entre escombros y apoyar en el rescate de posibles sobrevivientes.

La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos

El último balance difundido por autoridades venezolanas reporta al menos 1,430 personas fallecidas, 3,238 heridos y 3,142 familias damnificadas a causa de los movimientos telúricos.

La mayoría de las afectaciones se concentran en el estado La Guaira, que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno venezolano para coordinar la atención de la emergencia.

Ayuda pese a la ruptura diplomática

González resaltó que la ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, ocurrida en enero de 2025, no generó inconvenientes para gestionar la ayuda humanitaria.

Caracas rompió relaciones con Asunción después de que el presidente Santiago Peña respaldara al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama su triunfo en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

A pesar de ese antecedente político, Paraguay decidió sumarse a la respuesta internacional ante la emergencia, priorizando el apoyo humanitario y el rescate de personas en las zonas devastadas por los terremotos.