Avalan ingreso de tropas de EUA y envío de militares a Paraguay

México recibirá nuevamente tropas estadounidenses y también mandará militares a Paraguay para realizar labores de adiestramiento.

Este miércoles el Senado de la República autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita la entrada de militares estadounidenses, así como el envío de militares mexicanos a Asunción.

Este dictamen se aprobó en el último día del periodo ordinario de sesiones, en el cual se aprobaron tres, uno de la Comisión de Defensa Nacional, el cual concede la autorización a la titular del Ejecutivo para permitir el ingreso a territorio nacional de una delegación de militares de EUA, para su participación en el Evento No. SOF 3 “Mejorar las capacidades de las unidades de fuerzas especiales”, que se realizará en las instalaciones del Estado de México, del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026.

El segundo dictamen es para la salida de elementos que forman parte de una delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, para su participación en el “Ejercicio Rotacional 2026”, que se realizará del 17 de agosto al 13 de septiembre de 2026, en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta, Fuerte Johnson, Luisiana, Estados Unidos.

El tercero es para la salida del país de elementos de tropas nacionales para su participación en la competencia “Fuerzas Comando 2026”, que se realizará del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2026, en Asunción, Paraguay.

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