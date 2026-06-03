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Internacional

Pentágono contrata a condenado por ataque a Capitolio de 2021

Irizarry se declaró culpable de un delito menor por entrar y permanecer en un 'edificio o terreno restringido' y fue condenado a 14 días de cárcel

  • 03
  • Junio
    2026

El Pentágono contrató este miércoles a uno de los condenados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 para trabajar en la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa.

Durante una entrevista, el nombramiento de Elias Irizarry se dio después de que en su juicio se arrepintiera de participar en los disturbios.

Estos empleados públicos consideran poco apropiado que alguien que intervino en un ataque contra la democracia de Estados Unidos se encargue de asuntos delicados al tener que gestionar operaciones militares altamente clasificadas.

Irizarry se declaró culpable de un delito menor por entrar y permanecer en un "edificio o terreno restringido" y fue condenado a 14 días de cárcel.

Elias Irizarry era estudiante de primer año al momento del ataque al Capitolio

En el momento del ataque al Capitolio, el joven tenía 19 años y era estudiante de primer año en una academia militar pública en Carolina del Sur.

Trump indultó a casi todos los alborotadores, más de 1,500, y conmutó las sentencias de los delincuentes más graves, condenados por conspiración sediciosa contra Estados Unidos.

Además, el presidente anunció la semana pasada un fondo para compensar a sus aliados que hubieran tenido procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden.


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