Perú lanza alerta de tsunami tras terremoto en península rusa

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú lanzó este martes una alerta de tsunami para todo el litoral del país a raíz del terremoto de magnitud 8.8 registrado en la península rusa de Kamchatka.

La autoridad peruana emitió esta alerta tras varias evaluaciones realizadas al evento sísmico ocurrido al otro lado del Pacífico, sin especificar las horas aproximadas en las que podrían llegar las olas a las costas de Perú.

En Ecuador, al norte de Perú, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis lanzó una advertencia de "alta probabilidad" de tsunami para las Islas Galápagos y mantiene en observación la situación para las costas continentales del país, donde prevé el posible arribo para las 10:00 hora del archipiélago y 11:00 hora continental.

Peru has now completely reversed its previous statement that there would be no tsunami on the Peruvian coast and supplanted it with a tsunami alert. pic.twitter.com/6Hj1shsv26