Capturan a líder clave de 'Los Lobos' en Ecuador

El Ejército ecuatoriano capturó a Leonardo M., considerado el tercer al mando de la organización criminal Los Lobos, una de las más grandes y peligrosas de Ecuador.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Bajo Alto, en el municipio de El Guabo, en la provincia costera de El Oro, cerca de la frontera con Perú.

El detenido, conocido con el alias de “Maldito árabe”, fue ubicado durante una operación estratégica de control de armas, municiones y explosivos.

Objetivo de alto valor

El Ministerio de Defensa Nacional informó que el capturado era considerado un “objetivo de alto valor” al ocupar el tercer puesto dentro de la estructura de “Los Lobos”.

Además, era requerido por la justicia por su presunta participación en delitos graves como extorsión y sicariato.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad desde que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” para combatir a las organizaciones criminales, a las que el Gobierno ha catalogado como terroristas.

Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con cifras récord de violencia, alcanzando alrededor de 9,300 homicidios, según datos oficiales.

La captura de este líder representa un golpe relevante contra “Los Lobos”, una organización señalada como responsable de múltiples actos de violencia en el país.

Las autoridades no han detallado si habrá más detenciones derivadas de este operativo, mientras continúan las acciones para debilitar a los grupos delictivos que operan en la región.

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