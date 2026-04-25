Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_25_T134228_134_0f0e073988
Internacional

Capturan a líder clave de 'Los Lobos' en Ecuador

Ejército detiene al tercer al mando de la mayor organización criminal del país durante operativo en la frontera con Perú

  • 25
  • Abril
    2026

El Ejército ecuatoriano capturó a Leonardo M., considerado el tercer al mando de la organización criminal Los Lobos, una de las más grandes y peligrosas de Ecuador.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Bajo Alto, en el municipio de El Guabo, en la provincia costera de El Oro, cerca de la frontera con Perú.

El detenido, conocido con el alias de “Maldito árabe”, fue ubicado durante una operación estratégica de control de armas, municiones y explosivos.

Objetivo de alto valor

El Ministerio de Defensa Nacional informó que el capturado era considerado un “objetivo de alto valor” al ocupar el tercer puesto dentro de la estructura de “Los Lobos”.

Además, era requerido por la justicia por su presunta participación en delitos graves como extorsión y sicariato.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad desde que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” para combatir a las organizaciones criminales, a las que el Gobierno ha catalogado como terroristas.

Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con cifras récord de violencia, alcanzando alrededor de 9,300 homicidios, según datos oficiales.

La captura de este líder representa un golpe relevante contra “Los Lobos”, una organización señalada como responsable de múltiples actos de violencia en el país.

Las autoridades no han detallado si habrá más detenciones derivadas de este operativo, mientras continúan las acciones para debilitar a los grupos delictivos que operan en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

osos_2_e43ac6c640
Resguardan dos osos encontrados en vivienda de San Pedro
asdjaksjda_fa600db380
Mando naval usaba ID de Guatemala para huir de la Interpol
petro_demandara_noboa_por_vincularlo_con_narcotraficante_fito_c0c8ec3b51
Petro demandará a Noboa por vincularlo con narcotraficante 'Fito'
publicidad

Últimas Noticias

escena_cristian_castro_357aba0d2a
Victoria Kühne y Cristian Castro revelan que tienen una relación
a4193d69c0ec45f703b106d6413ea5e6a862a2f3_9a08b3f972
Irán plantea nueva oferta a EUA para reabrir el Estrecho de Ormuz
deportes_draft_nfl_mexico_5c18558687
Equipos de NFL anuncian picks del Draft desde México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×