Sismos de 4.9 y 3.6 sacuden Perú en menos de 30 minutos

La región de Arequipa, en el sur de Perú, registró dos sismos de magnitud 4.9 y 3.6. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños

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La región de Arequipa, en el sur de Perú, fue sacudida este sábado por dos sismos registrados con apenas 26 minutos de diferencia.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay reportes de personas lesionadas ni de daños materiales.

El movimiento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 4.9 y fue seguido por un segundo temblor de 3.6, ambos con epicentro en el mar frente al distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el primer movimiento ocurrió a las 15:24 horas locales.

El epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste de Ocoña y a una profundidad de 35 kilómetros. El organismo indicó que el sismo fue percibido de manera leve por la población de la zona.

Un segundo movimiento ocurrió minutos después

Veintiséis minutos más tarde, a las 15:50 horas locales, se registró un segundo sismo de magnitud 3.6.

En esta ocasión, el epicentro se ubicó a 49 kilómetros al suroeste de Ocoña, también en el mar, con una profundidad de 40 kilómetros.

Al igual que el primer evento, no se reportaron afectaciones ni emergencias derivadas del movimiento telúrico.

Cabe señalar que Perú se localiza sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde ocurre cerca del 85 por ciento de la actividad sísmica del planeta, por lo que los temblores son frecuentes en distintas regiones del país.