Petro acusa a Trump de desatar 'una guerra étnica' en EUA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una dura acusación contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalarlo de desatar una “guerra étnica” en Estados Unidos en contra de migrantes latinoamericanos, tras recientes operativos en Chicago.

“Trump ha desatado una guerra étnica en los Estados Unidos. Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos”, escribió Petro en su cuenta de X, generando una ola de reacciones a nivel internacional.

Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos. pic.twitter.com/ODA2L5ekSZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025

Sus declaraciones surgieron luego de que medios estadounidenses reportaran el uso de gas lacrimógeno y vehículos sin identificación durante redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los operativos en Chicago han provocado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que denuncian un incremento en las acciones de persecución contra comunidades migrantes en distintas ciudades del país.

